Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Nächtlicher Brand

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, den 09.04.2020, etwa um 01:45 Uhr fiel einer Polizeistreife in Denzlingen starker Brandgeruch auf. Während der Suche nach der Ursache informierte parallel dazu ein Passant die Integrierte Leitstelle über ein Feuer in der Robert-Bosch-Straße. Polizei und Feuerwehr waren schnell am Brandort. Das Löschen der meterhoch aus einem Holzlager lodernden Flammen nahm allerdings eine gewisse Zeit in Anspruch. Personen kamen nicht zu Schaden. Neben dem Holzlager auf dem Betriebsgelände fiel unter anderem auch ein Radlader den Flammen zum Opfer. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine belastbaren Erkenntnisse vor. Die Polizei Denzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

RWKI/rb js

Medienrückfragen bitte an:

Jan Schmidt

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell