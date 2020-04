Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim: Pferd auf der Überholspur

Freiburg (ots)

Am 08.04.2020 gegen 14:20 Uhr machten zwei Reiterinnen mit ihren Pferden zwischen Zinken und Bremgarten eine kurze Rast. Als Fahrradfahrer an den Pferden vorbeifuhren, erschraken diese, rissen sich los und gingen durch. Eines der Pferde verirrte sich auf den Autohof Bremgarten, wo es kurze Zeit später durch eine Polizeistreife eingefangen werden konnte. Das andere Pferd versuchte auf schnellstem Wege nach Hause in seinen Stall zu gelangen und nahm die Route über den Autobahnparkplatz Neustock (nördlich der Anschlussstelle Hartheim/Heitersheim) und dann auf die Autobahn A5 Richtung Norden. Dort lief es auf der Überholspur, wo mehrere Verkehrsteilnehmer zunächst vergeblich versuchten das Pferd zu stoppen. Den Insassen eines PKW gelang es schließlich, das Pferd an der Trense zu greifen und auf den Standstreifen zu führen. Dort traf kurze Zeit später auch schon die Besitzerin ein, die ihrem Pferd dank GPS-Tracker schnell folgen konnte. Glücklicherweise kam durch den Vorfall niemand zu Schaden und auch die Pferde konnte wohlbehalten den Heimritt antreten.

js

Medienrückfragen bitte an:

Jan Schmidt

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell