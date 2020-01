Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein unbekannter Täter in die Räume der Pestalozzischule in der Rohrbacher Straße ein. Dabei löste er kurz nach Mitternacht die Alarmanlage aus und flüchtete anschließend ohne etwas zu entwenden. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Täter zunächst versucht eine Türe einzuschlagen. Nachdem dies misslang, schlug er eine Fensterscheibe ein, öffnete das Fenster und stieg in das Gebäude ein. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte aufgenommen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/99-1700 zu melden.

