Polizei Mettmann

POL-ME: Beim Wenden gegen eine Hauswand geprallt - Haan - 1912147

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Samstagmittag des 28.12.2019, gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 86-jähriger Mann aus Wuppertal, mit seinem schwarzen Geländewagen Mercedes GLK350, einen Parkplatz im Bereich Neuer Markt in Haan. Beim Wenden des Fahrzeugs rutschte er nach eigenen Angaben, beim Gangwechsel am Automatikgetriebe des Mercedes, mit dem rechten Fuß von der Bremse und auf das Gaspedal. Dadurch beschleunigte der PS-starke SUV unkontrolliert vorwärts und prallte frontal mit großer Wucht gegen ein Kellergeländer und eine Hauswand des Gebäudes mit der Nr. 15.

Bei der schweren Kollision verletzte sich eine 78-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht. Ein angeforderter Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus, welches die Patientin jedoch nach ambulanter ärztlicher Behandlung wieder verlassen konnte. Der 86-jährige Mercedes-Fahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Am Geländer, der Hauswand und am nicht mehr fahrbereiten Geländewagen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 11.500,- Euro. Der schwer beschädigte SUV wurde geborgen und abgeschleppt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell