Polizei Mettmann

POL-ME: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer - Langenfeld - 1912144

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen, noch nächtlichen Sonntagmorgen des 29.12.2019, führten Beamte der Langenfelder Polizei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei stoppten sie gegen 04.40 Uhr einen schwarzen PKW VW Passat mit auswärtigen Kennzeichen auf der Schneiderstraße in Richrath. Bei der Kontrolle des 23-jährigen Fahrzeugführers aus Niedersachsen stellten sie deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des VW-Fahrers fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille (0,55 mg/l). Deshalb wurde ein Strafverfahren gegen den 23-Jährigen eingeleitet. Da sich im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen der begründete Verdacht ergab, dass der Beschuldigte zeitgleich auch unter dem Einfluss von Drogen oder anderen berauschender Mitteln stand, wurde zur Beweisführung die ärztliche Entnahme gleich mehrerer Blutproben angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten stellte die Langenfelder Polizei sicher. Parallel dazu wurde dem 23-Jährigen bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt.

Hinweis an die Medien:

Das eingeleitete Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und der Verlust des Führerscheins, sind für den jungen Mann aus Niedersachsen sicherlich keine guten Voraussetzungen für einen gelungenen Start in das neue Jahr 2020 (siehe dazu auch unsere aktuelle Pressemitteilung / ots 1912142 vom heutigen Tag).

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell