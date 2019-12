POL-ME: Papiercontainerbrand - Zeugen gesucht - Velbert - 1912143

Polizei Mettmann

Am Sonntagmorgen (29.12.2019) wurde die Feuerwehr Velbert zu einem Brand an einem Papiercontainer an der Teichstraße gerufen.

Zeugen hatten den Brand beobachtet und folgerichtig die Feuerwehr informiert.

Die hauptamtlichen Kräfte der Velberter Feuerwehr konnten den Container zunächst nicht ordentlich ablöschen, da sich noch immer Brandnester im Container befanden. Aus diesem Grund musste der Container schließlich aufgeschnitten werden, um das Feuer vollständig zu löschen.

Zeugen hatten gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten angegeben, dass sie kurze Zeit vor Brandentdeckung mehrere Personen auf der Straße vernommen hätten und Feuerwerk abgefeuert worden sei. Ob dies jedoch in einem Zusammenhang mit der Brandlegung steht, konnte zunächst nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich noch an.

Sachdienliche Hinweise, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

