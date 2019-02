Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Dassel, Heinrichstraße; Samstag 09.02.19; 21:55 Uhr

DASSEL ( Fi ) -

Die 25 jährige Fahrzeugführerin aus Dassel befuhr die Heinrichstraße in Dassel, als plötzlich die 19 jährige Fahrzeugführerin aus Dassel von einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr einfährt, ohne auf die bevorrechtigte 25 jährige Fahrzeugführerin zu achten. Dadurch muss die 25 jährige Fahrzeugführerin ausweichen und fährt gegen den Bordstein. Hierdurch entstand an ihrem PKW ein Schaden in Höhe von 300EUR.

Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

