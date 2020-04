Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Traktor

Löffingen (ots)

Am Mittwoch, den 07.04.2020 gegen 17:00 Uhr befuhr ein Traktor mit am Heck montierter Wiesenegge die Taborstraße in Löffingen-Dittishausen in Fahrtrichtung Unterbränd. Aufgrund eines defekten Hydraulikschlauches klappte die linke Seite der Wiesenegge plötzlich während der Fahrt aus. Ein entgegenkommender Pkw musste daraufhin ein Ausweichmanöver einleiten, konnte jedoch einen Streifvorgang mit der Wiesenegge nicht mehr vermeiden.

Am Pkw entstand Sachschaden. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand.

