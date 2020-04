Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu "Kandern: Heuberghütte brennt ab - Polizei bittet um Hinweise!"

Freiburg (ots)

Der richtige Hüttenname lautet Heuberghütte.

Korrigierte Meldung:

Die Heuberghütte im Wald bei Kandern ist am Dienstag, 07.04.2020, komplett niedergebrannt. Kurz vor 16:30 Uhr war das Feuer bemerkt worden. Zu diesem Zeitpunkt brannte die Hütte bereits lichterloh. Trotz des Löscheinsatzes der Feuerwehr wurde die Hütte komplett zerstört. Der Schaden dürfte zwischen 15000 und 20000 Euro liegen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminaltechnik nahm zusammen mit den Polizeiposten Markgräflerland die Ermittlungen an der Brandstelle auf. Personen, die verdächtige Beobachtungen rund um die Hütte gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 07626 97780-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

