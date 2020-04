Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Alkoholisierter Radfahrer stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer ist am Dienstag, 07.04.2020, in Weil am Rhein ohne Einwirkung eines anderen gestürzt. Gegen 18:15 Uhr war der 58-jährige in der Hauptstraße zu Fall gekommen. Eine Alkoholüberprüfung ergab knapp 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Nach der ambulanten Versorgung im Krankenhaus konnte der Fahrradfahrer wieder nach Hause.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell