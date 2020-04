Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Autos bei Überholmanöver beschädigt und geflüchtet - Fahrer ermittelt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Bei einem gefährlichen Überholmanöver am Dienstagmittag, 07.04.2020, in Bad Säckingen hat der Fahrer eines dunklen Geländewagens zwei andere Autos beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Gegen 14:45 Uhr war es zum Vorfall auf der B 34/Schaffhauser Straße in Höhe einer Tankstelle gekommen. Die dortige Fußgängerampel schaltete gerade wieder auf grün für den Fahrzeugverkehr und zwei Autofahrer waren schon am Anfahren, als der zunächst unbekannte Fahrer diese beiden in Richtung Stadtmitte fahrend überholte und streifte. Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Ein geschädigter Autofahrer versuchte noch zu folgen, verlor aber den Geländewagen an der Bergseekreuzung aus den Augen. Anhand des Kennzeichen konnte der mutmaßliche 32 Jahre alte Fahrer ermittelt werden. Dieser stritt eine Beteiligung ab. Allerdings kam heraus, dass der Mann beim Einkaufen war und den Geldbeutel vergessen hatte. Diesen wollte er wohl holen. Der Führerschein des Mannes und sein Auto wurden beschlagnahmt. Der entstandene Blechschaden liegt bei rund 7000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Personen, die zum Geschehen Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07751 8963-0 zu melden.

