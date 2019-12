POL-PPKO: Unfallflucht in den Mittelweiden in Koblenz - Toyota gesucht

Polizeipräsidium Koblenz

Am Dienstag, 10.12.2019, ereignete sich zwischen 06.30 h und 08.35 Uhr in Koblenz, In den Mittelweiden 22, ein Verkehrsunfall. Der Fahrer/die Fahrerin eines älteren Pkw Toyota Corona oder Carina war "In den Mittelweiden", aus Richtung "In der Wehring" kommend in Richtung "Rothenlänge" unterwegs. In Höhe der Hausnummer 22 stieß er frontal gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Ford Mustang. An dem Mustang entstand ein Schaden von über 6000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon 0261-1032911.

