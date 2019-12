Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Einbrecher scheitert

Am Mittwoch flüchtete ein Unbekannter in Salach ohne Beute.

Ulm (ots)

Der Unbekannte versuchte gegen 18 Uhr in der Burgstraße ein Fenster aufhebeln. Das misslang und er schlug eine Scheibe ein. Bewohner hörten Geräusche. Sie schalteten das Licht ein. Der Einbrecher ergriff ohne Beute die Flucht. Die Bewohner wählten den Notruf. Die Polizei fahndete nach dem Einbrecher. Der blieb verschwunden. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Unbekannten. Die Ermittler fragen:

- Wer hat am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Burgstraße verdächtige Personen gesehen? - Wer hat am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Burgstraße verdächtige Fahrzeuge gesehen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Donzdorf unter der Telefonnummer 07162/910310 zu melden.

Seit kurzem hat wieder die dunkle Jahreszeit begonnen. Dabei nutzen die Täter die frühe Dunkelheit aus, um unbemerkt in Wohnungen zu gelangen. Die Polizei weiß um die Problematik. Deswegen geht sie mit verstärkten Kontrollen und eigenen Ermittlungsgruppen gegen die Einbrecher vor. Die Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen informieren Sie über verschiedene Möglichkeiten die eigenen vier Wände zu schützen. Für die Menschen Salach und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

Manuel Augst / Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

