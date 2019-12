Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Beimerstetten - Korrektur

Rauchender Imbissanhänger Vermutlich ein technischer Defekt verursachte einen höheren Schaden an einem Imbisswagen am Mittwoch in Beimerstetten.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr stellte ein 46-Jähriger Rauch an seinem Anhänger in der Bahnhofstraße fest. Er wählte den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und kümmerte sich um dem Schmorbrand. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt Ursache für den Brand gewesen sein. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

