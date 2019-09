Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Überfall durch zwei Räuber auf Obdachlosen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bereits am vergangenen Freitag soll es in den frühen Morgenstunden zu einem Überfall auf einen schlafenden Wohnungslosen in der Kasseler Innenstadt gekommen sein. Das 37-jährige Opfer gab bei der Polizei an, dass ihn zwei unbekannte Männer mit einem Messer bedrohten und so zur Herausgabe seiner Geldbörse zwangen. Da er eine Personenbeschreibung der beiden Täter abgeben konnte, erhoffen sich die für Raubstraftaten zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kriminalpolizei Kassel nun durch eine Veröffentlichung, Zeugenhinweise zu erlangen.

Das Opfer erschien am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, beim Kriminaldauerdienst in Kassel, um den nächtlichen Überfall anzuzeigen. Seinen Angaben nach hatte er in der Nacht zum Freitag in der Du-Ry-Straße, im Bereich der Documenta-Halle, sein Nachtlager errichtet. Gegen 2 Uhr weckten ihn zwei männliche Personen, die unter Vorhalt eines Messers Bargeld verlangten, so das Opfer. Nachdem er seine Geldbörse ausgehändigt habe, seien die Räuber unerkannt und in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Beraubte gab an, dass beide Täter vermutlich dunkelhäutig, etwa 1,70m groß, 25-30 Jahre alt und schlank waren. Der erste Täter soll kurze, schwarze Haare gehabt haben, die gelockt waren und hatte einen Mittelscheitel. Er soll mit einer grünen Jacke, einer blauen Jeanshose und Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter soll ebenfalls kurze, schwarze Haare mit Locken gehabt haben und war laut Opfer bekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover, einer weißblauen Jeans und grünen Sneakers.

Zeugen, die zur genannte Zeit im Bereich des Tatorts Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell