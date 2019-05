Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Radfahrer verletzte sich schwer

Schermbeck (ots)

Am Mittwoch gegen 08.30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Essener mit einem Fahrrad entlang des Seitenstreifens der Borkener Straße (B 224) in Richtung Erle. Aus bislang unbekannten Gründen kam er von seiner Fahrspur ab, prallte gegen einen Leitpfosten und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der 61-Jährige so schwer, dass ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus bringen musste. Eine Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden.

