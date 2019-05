Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Schwarzer VW Polo gestohlen

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Dienstag, 14.00 Uhr, bis Mittwoch, 11.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen VW Polo von einem Parkplatz an der Meisenstraße in Mehrhoog. Das Fahrzeug ist auf das Kennzeichen WES - XF 282 zugelassen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

