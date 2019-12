Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Verletzter Fahrradfahrer

Am Mittwoch erlitt ein Radler schwere Verletzungen nach einem Sturz in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Fahrradfahrer fuhr vor 10 Uhr mit seinem Pedelec in dem Radweg an der Holzheimer Straße. Bei der Fahrt blieb er mit seinem Arm an einem Verkehrszeichen hängen. Er stürzte. Dabei erlitt der 85-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenaus.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahren eines E-Bikes größte Aufmerksamkeit und Konzentration erfordert. Oft können Menschen die Geschwindigkeit nicht richtig einschätzen. Dabei kommt es oft zu schweren Verkehrsunfällen.

