Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Einbruch ins Mc Kiz (Kommunikation Integration und Zu-sammenhalt)

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 10.12.2019 brachen Unbekannte in das Mc Kiz am Pfarrer-Friesenhahn-Platz in Koblenz ein. Diese hebelten ein Fenster auf und betraten das Anwesen. Diesem entnahmen sie einen Bürostuhl, zwei Tische und einen Erste Hilfe Kasten. Diese Gegenstände wurden, rund einhundert Meter entfernt, beschädigt aufgefunden. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

