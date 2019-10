Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Autofahrer im Ort viel zu schnell unterwegs

Freiburg (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagmittag, 24.10.2019, in Murg die Geschwindigkeit überwacht und dabei drei gravierende Verstöße geahndet. Von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr wurde die zulässige Geschwindigkeit des Fahrzeugverkehrs, der Orts auswärts unterwegs war, in Höhe der Kreuzung Gassenackerweg/In der Au gemessen. Fünf Lenker überschritten die dort zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h um mindestens 21 km/h und wurden angezeigt. Auf drei Autofahrer kommt ein Fahrverbot zu, da sie mindestens 31 km/h zu schnell waren. Mit 91 km/h unrühmlicher Spitzenreiter war ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer.

