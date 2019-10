Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 24.10.2019, wurden zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten in Bad Säckingen entdeckt. Beide stehen im Gewerbegebiet Am Buchrain. Während aus einem augenscheinlich das Geld gestohlen wurde, scheiterte bei dem anderen der Aufbruch. Laut ersten Zeugenbefragungen sei zumindest ein Automat seit Montag beschädigt. So liegt es nahe, dass die Tatzeit über das vergangene Wochenende gewesen sein dürfte.

