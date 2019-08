Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Garage

Angelausrüstung gestohlen

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (01. August 2019), 19:00 Uhr, und Montag (05. August 2019), 11:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Garage im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Große[n] Straße ein. Sie entwendeten sieben verschiedene Angelruten. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

