Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Hakenkreuz und mehr auf Pflaster gesprüht, Gedenkstätte beschädigt

Uedem (ots)

Unbekannte Täter haben auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße mit hellgrüner Farbe ein Hakenkreuz auf das Pflaster gesprüht. Außerdem schrieben vermutlich dieselben Täter die Abkürzung ACAB auf die Fahrbahn der Straße Ostwall. Ein Zeuge entdeckte die Schmierereien am Sonntag (04. August 2019). Er stellte weiterhin fest, dass eine Mahntafel an der Ecke Laurentiusstraße/ Agatha Wall beschädigt wurde. Von der Tafel, die den im zweiten Weltkrieg getöteten jüdischen Bürgern der Gemeinde Uedem gedenkt, wurden Steine abgerissen. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

