Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Zwei Autos am Hans-Reschke-Ufer aufgebrochen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

Auf einem Parkplatz am Hans-Reschke-Ufer wurden am Samstag, zwischen 16 Uhr und 22 Uhr, ein Audi sowie ein Renault aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hatte an den beiden Fahrzeugen jeweils eine der Seitenscheiben eingeschlagen, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Während aus dem Audi nichts entwendet wurde, stahl der Täter aus dem Renault eine schwarze Aktentasche mit persönlichen Dokumenten. Der Gesamtsachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 1500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

