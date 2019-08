Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Leipzig (ots)

Gestern hat die Bundespolizei am Flughafen Leipzig/Halle und am Hauptbahnhof Leipzig zwei Haftbefehle vollstreckt:

Gegen 13:20 Uhr erschien ein 47-jähriger Türke am Flughafen Leipzig/Halle zur Einreise aus Antalya. Bei seiner Überprüfung stellten die Bun-despolizisten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg fest. Der Mann wurde vom Amtsgericht Bamberg wegen Nichtzahlens von Geldbußen in mehreren Fällen zu insgesamt 25 Tagen Erzwingungshaft verurteilt. Nach Zahlung der Geldbuße in Höhe von 245EUR und der ausstehenden Verfahrenskosten in Höhe von 517EUR konnte der Türke die Polizeidienstelle auf freiem Fuß verlassen.

Am Nachmittag kontrollierte die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Leipzig eine 27-jährige Deutsche. Die polizeibekannte Frau wurde von der Staatsanwaltschaft Dresden mit einem Haftbefehl gesucht. Das Amtsgereicht Dresden hatte sie im Juni dieses Jahres wegen Erschleichens von Leistungen zu 30 Tagessätzen a 10EUR verurteilt. Da sie die Strafe nicht bezahlen konnte, wurde sie in die Justizvollzuganstalt Chemnitz gebracht.

