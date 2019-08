Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: 1000 Euro weniger Taschengeld für Türkeiurlaub

Leipzig, Schkeuditz (ots)

Dass er seine Geldbuße noch nicht beglichen war, hatte ein 32Jähriger wahrscheinlich verdrängt. Erst als er heute Morgen am Flughafen Leipzig/Halle durch die Bundespolizei bei der Ausreisekontrolle vor seinem Urlaub in die Türkei festgenommen wurde, fiel es ihm wieder ein. Der Mann aus dem Erzgebirgskreis wurde vom Gericht zu einer Geldbuße von 1000 Euro verurteilt und durch die Staatsanwaltschaft Chemnitz mit Haftbefehl gesucht. Mit der sofortigen Zahlung der Geldstrafe konnte er eine Freiheitsstrafe abwenden und muss nun mit 1000 Euro weniger in den Urlaub fliegen.

