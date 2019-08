Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Nach Kontrolle für 22 Monate in Haft

Leipzig (ots)

Gestern Mittag nahmen Beamte der Landes- und Bundespolizei von der Gemeinsamen Einsatzgruppe Bahnhof- Zentrum (GEG BaZe) einen 33-jährigen Mann am Hauptbahnhof fest. Der Leipziger wurde mit zwei Haftbefehlen wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Leipzig gesucht. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel. Mit einer neuen Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde er in die JVA Leipzig eingeliefert. Dort verbringt er die nächsten 22 Monate in Haft.

