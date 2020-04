Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht in der Hauptstraße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zwischen Montag (06.04.) 18.30 Uhr und Dienstag (07.04.) 12.30 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße, in Höhe des Blumenladens Ruh geparkter Ford Focus, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. An dem Ford befanden sich blaue Lackantragungen vom flüchtigen Unfallverursacher, der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Endingen, Tel.07642/9287-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Jan Schmidt

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell