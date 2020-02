Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Getränkelager - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am 12.02.2020, um 19.53 Uhr, wurde am Alarmgeber eines Rolltores am Außenlager des Getränkemarktes im Gewerbegebiet manipuliert. Dadurch wurde der Alarm ausgelöst. Die Polizei konnte im Nahbereich allerdings keine tatverdächtigen Personen mehr feststellen und geht davon aus, dass es sich hier um eine Vorbereitungshandlung für einen möglichen Diebstahl handeln könnte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schortens unter 04461-918790 zu melden.

