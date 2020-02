Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 52-Jährige Radfahrerin wird schwer verletzt

Jever (ots)

Am 12.02.2020, gegen 16.00 Uhr, fuhr der 52-jährige Fahrer eines Pkw vom Parkplatz des Verbrauchermarktes an der Mühlenstraße in den Kreisverkehr ein. Er beabsichtigte an der ersten Ausfahrt in Richtung Schortens auszufahren.

Dabei kam es zu einer Kollision mit einer 52-jährigen Radfahrerin, die die Mühlenstraße aus Richtung Verbrauchermarkt kommend überquerte. Bei dem Sturz verletzte sie sich und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

