Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtragsmeldung zum angezeigten Raub in Zetel - Überfall war vorgetäuscht

Zetel (ots)

Schnell geklärt werden konnte der angezeigte Raub in Zetel. In seiner Vernehmung räumte das vermeintliche Opfer ein, den Raub nur erfunden zu haben. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat gemäß § 145 d Strafgesetzbuch. Wie bereits am Dienstag berichtet, zeigte ein 21-Jähriger am Montagnachmittag bei der Polizei in Zetel einen Raub an, der sich am Sonntagmorgen ereignet haben soll. Nach Aussage des 21-Jährigen war dieser gegen 02.00 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als ihm im Bereich Horster Straße/Morgenland drei männliche Personen begegneten, die das vermeintliche Opfer geschlagen haben sollen. Weiterhin zeigte der 21-Jährige den Verlust seines in der Bekleidung getragenen Bargeldes an. Hier geht es zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4517740

