Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchsversuch in ein jüdisches Museum - es blieb bei Hebelversuchen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Jever (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom Montag, 10.02.2020, 16:30 Uhr bis Dienstag, 11.02.2020, 10:30 Uhr, in das Gröschler Haus in der Großen Wasserpfortstraße einzubrechen. Es blieb bei Hebelversuchen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell