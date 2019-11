Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss am Lenkrad

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 62-jährige Frau wurde am 26.11.2019 um 01:30 Uhr in der Karl-Helfferich-Straße mit ihrem Fahrzeug kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,89 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ( ein Monat Fahrverbot, 500EUR Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg) eingeleitet.

