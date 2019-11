Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191105-4: Einbrecherin mit Phantombild gesucht - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei setzt bei der Suche nach einer Frau auf die Mithilfe aus der Bevölkerung. Sie hatte am 10. Oktober (Donnerstag) versucht, in eine Wohnung in der Taunusstraße einzubrechen.

Die bislang unbekannte Tatverdächtige (siehe Foto) steht im Verdacht, am Tattag zwischen 11:30 und 14:10 Uhr zusammen mit zwei weiteren Frauen versucht zu haben, in das Haus eines 35-jährigen Mannes einzudringen. Von den drei Tatverdächtigen können zwei wie folgt beschrieben werden: dunkel gekleidet und etwa schulterlange schwarze Haare. Eine war etwa 1,65 Meter groß und hatte eine kräftige Statur, die andere war größer und schlank. Die auf dem Foto abgebildete Frau stieg laut Zeugenangaben in einen silbernen/grauen Seat Ibiza älteren Baujahrs mit rotem Kennzeichen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (nh)

