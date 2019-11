Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall B39 - mehrere verletzte Personen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am heutigen Montag, 25.11.2019, gegen 06:00 Uhr kam es auf der B39 Einmündung K9 zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen teilweise schwer verletzt wurden. Ein 20-jähriger ortsfremder Autofahrer befuhr mit seinem VW die K9 in Richtung B39, während von links aus Richtung Neustadt ein 60-Jähriger Mann mit seinem Nissan Pick-Up in Richtung Autobahn unterwegs war. Der 20-Jährige fuhr scheinbar ohne Anzuhalten trotz Wartepflicht in den Einmündungsbereich, so dass der 60-Jährige trotz Ausweichversuch seitlich den Wagen des 20-Jährigen touchierte, anschließend noch über eine Verkehrsinsel fuhr und noch mit einem Skoda einer 49-jährigen Frau kollidierte. Die Frau erlitt Splitterverletzungen im Gesicht, der 60-Jährige klagte über Schmerzen im Bein und Rückenschmerzen, ein 23-jähriger Mitfahrer des 20-Jährigen erlitt ein Beckentrauma mit Schmerzen in beiden Oberschenkeln und der 20-jährige Unfallverursacher erlitt einen Schock. Die Verletzten wurde mit dem Rettungsdienst in die Krankenhäuser in Neustadt und Landau gebracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge erlitten teilweise Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die K9 war kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zum Unfallzeitpunkt herrschte an der Unfallstelle schlechte Sicht durch Nebel.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell