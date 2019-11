Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf L516

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 47-jährige Autofahrerin befuhr am 24.11.2019 gegen 13:00 Uhr die L516 in Richtung Deidesheim. Da sie nach links Richtung Königsbach abbiegen wollte, verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Eine dahinterfahrende 23-jährige Autofahrerin bemerkte dies nicht und fuhr der 47-Jährigen in das Heck ihres Fahrzeugs. Dieses wurde durch den Aufprall herumgeschleudert und landete im Straßengraben. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen und der Beifahrer der 23-Jährigen leicht verletzt (Schock, HWS) und ärztlich versorgt. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die L516 wurde für die Unfallaufnahme ca. 15 Minuten voll gesperrt

