Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Bad Dürkheim (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen 21.11.2019, 15:00 Uhr und 22.11.2019, 13:15 Uhr, die Seebacher Straße, aus Richtung Seebach kommend. Beim Vorbeifahren an einem geparkten PKW kollidierte er mit diesem, so dass der PKW, Marke BMW, der 29-jährigen Geschädigten aus Bad Dürkheim an der vorderen, linken Front beschädigt wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Eventuelle Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 963-0 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

