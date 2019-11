Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW im Graben

Obersülzen (ots)

Ein im Straßengraben auf der Seite liegender PKW wurde der Grünstadter Polizei am Samstag, 23.11.2019 um 22:08 Uhr gemeldet. Am Ortsaugang in Richtung Grünstadt fanden die Beamten einen VW Golf vor. Personen waren nicht dabei und konnten auch im Nahbereich nicht angetroffen werden. Bei der Überprüfung des Golf konnte festgestellt werden, dass dieser aktuell nicht zugelassen ist. Am Fahrzeug befand sich noch ein Abschleppseil, so dass zu vermuten ist, dass versucht wurde, den PKW aus dem Graben zu ziehen. Die Polizei bittet daher sich unter Tel: 06359/9312-0 zu melden, wenn entsprechende Beobachtungen gemacht wurden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

PHK Andreas Fingerle

Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



