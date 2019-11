Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Streitigkeiten - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am späten Nachmittag des 22.11.2019 kam es laut unbekanntem Zeugen zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung am Bayernplatz. Eine Achtzehnjährige kam mit ihrem in Mannheim wohnenden Freund in Streit. Hierbei hätte er die junge Frau geschlagen und an den Haaren gezogen. Im späteren Verlauf konnte das Pärchen angetroffen werden. Die in Neustadt wohnende Geschädigte war sichtlich verstört und wurde durch die Polizei in Obhut genommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Neustadt Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion/Neustadt unter der Nummer: 06322/854-0 oder per E-Mail an: pineustadt@polizei.rlp.de

