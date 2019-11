Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vorfahrt missachtet

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.11.19, gegen 14:20 Uhr befuhr eine 56-jährige Skoda-Fahrerin die Kanalstraße i.R. Mannheimer Straße. An der Einmündung zur Mannheimer Straße fuhr sie ohne auf die Vorfahrt einer 50-jährigen Peugeot-Fahrerin zu achten, die i R. Stadtmitte unterwegs war, in den Kreuzungsbereich ein und es kam zum Unfall. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 7.000,- Euro.

