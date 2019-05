Polizei Münster

POL-MS: 46-jähriger Fahrraddieb mit zwei Leezen unterwegs

Münster (ots)

Polizisten stoppten am Donnerstag (9.5., 16:50 Uhr) an der Piusallee einen Fahrraddieb mit zwei Leezen. Der 46-Jährige fiel den Beamten auf, da er während der Fahrt auf einem BMX-Rad ein zweites neben sich her schob. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass eines der Räder bei der Polizei registriert und 2014 als gestohlen gemeldet wurde. Der 46-Jährige konnte nicht nachvollziehbar erklären, woher er die Leeze hat. Die Beamten stellten das Rad sicher. Den 46-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

