POL-PDNW: Verkehrskontrollen in Neustadt

Am 21.11.2019 wurden in der Zeit von 07:00 Uhr - 11:30 Uhr Verkehrskontrollen in der Spitalbachstraße (Schulweg), Landauer Straße und Amalienstraße durchgeführt. Insgesamt beschäftigten sich sieben Fahrzeugführer mit ihrem Mobiltelefon während der Autofahrt, zweimal hatten Lkw-Fahrer ihre Ladung nicht richtig gesichert. 10 Autofahrer waren ohne Sicherheitsgurt unterwegs und ein Kind war auf dem Rücksitz vollkommen ungesichert.

