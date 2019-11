Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Motorhaube an PKW zerkratzt

Freinsheim (ots)

Etwa zwischen 15.11.2019 und 22.11.2019 zerkratzten bislang unbekannte Täter nach Angaben der 44-jährigen Geschädigten aus Freinsheim in der Friedrich-Bruch-Straße die Motorhaube eines Personenkraftwagens, Marke Audi. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 963-0 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

