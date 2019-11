Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ruchheim. (ots)

Am Montag, den 25.11.2019 wurde ein 63 Jahre alter Kraftfahrzeugführer mit seinem LKW-Gespann auf der Bundesautobahn 61 in Höhe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen in Fahrtrichtung Hockenheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle händigte der Fahrer den Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein polnisches Führerscheindokument aus. Es wurde festgestellt, dass er Inhaber der Fahrerlaubnisklassen B und C ist. Aufgrund des mitgeführten Anhängers wäre jedoch zumindest die Klasse BE erforderlich gewesen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

