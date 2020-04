Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streit zwischen Anwohner und jungen Männern eskaliert - Zeugen greifen beherzt ein

Freiburg (ots)

Ein Streit zwischen einem Anwohner und drei jungen Männern ist am Dienstagabend, 07.04.2020, in Lörrach eskaliert. Kurz nach 22:00 Uhr hatte der 62 Jahre alte Anwohner eine fünf Heranwachsender zur Rede gestellt, die Mülltonnen umgeworfen hatten. Das Ganze mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Anwohner von drei jungen Männern aus dieser Gruppe geschlagen und getreten worden sein soll. Die Gruppe flüchtete, der Anwohner nahm die Verfolgung auf und soll sie mit gezücktem Taschenmesser gestellt haben. Der Streit verlagerte sich dann zum Haltepunkt Burghof, wo sich die Kontrahenten, der Anwohner hatte zwischenzeitlich Unterstützung von Angehörigen bekommen, mit Steinen aus dem Gleisbett bewarfen. Zwei Zeugen gelang es schließlich durch beherztes Einschreiten, die Situation zu entschärfen. Schwerer verletzt wurde niemand. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und nahm die Ermittlungen auf.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell