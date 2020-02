Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Einbrecher entwenden Tresor aus einem Pflegedienstbüro in Edewecht+++

Oldenburg (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 27.02.2020, ca. 21:00 Uhr und Freitag, dem 28.02.2020, ca. 05:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Pflegedienstbüro in der Hauptstraße in Edewecht ein. Dabei wurde ein größerer grauer Möbeltresor entwendet und vermutlich mit Hilfe einer Sackkarre abtransportiert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-0 zu melden.

