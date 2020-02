Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei ermittelt gegen ungeduldigen Fahrzeugführer +++

Oldenburg (ots)

Ohne zu ahnen, dass sich gestern, Donnerstag, den 27.02.2020 gegen Mittag, eine zivile Streife in einer Fahrzeugschlange vor den geschlossenen Schranken auf der Bremer Heerstraße in Oldenburg befand, überholte ein dreister Fahrzeugführer die Wartenden linksseitig mit hoher Geschwindigkeit. Im Anschluss versuchte er sich wieder nach rechts in die Fahrzeugschlange einzuordnen. Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle stellte sich noch heraus, dass der 37-jährige Fahrzeugführer seit Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Geschichte des gestohlenen Führerscheines half da wenig. Den ungeduldigen Fahrer erwartet neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nun auch eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (210728)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Hanna Grummert

Telefon: 0441 790 4013

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell