Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 17-Jährige von fremdem Mann belästigt

Bergisch Gladbach (ots)

Der Fremde drängt die junge Frau mit dem Auto ab, zwingt ihr ein Gespräch auf, hält sie fest und küsst sie auf den Hals. Sie kann sich losreißen und flüchten.

Die 17-jährige Bergisch Gladbacherin war gestern (24.06.) am späten Abend (23.20 Uhr) auf dem Heimweg. Auf der Kempener Straße in Höhe Hausnummer 229 (zwischen Odenthaler Markweg und Katterbachstraße) sprach sie plötzlich ein Mann aus seinem Auto an. Zunächst reagierte sie nicht darauf. Doch als er sie bat einzusteigen und ihr versprach, sie überall hin zu fahren, lehnte sie das ab und ging weiter.

Doch kurz vor dem Schulmuseum fuhr der Mann seinen Kleinwagen (ähnlich einem Polo oder einem Golf) auf das dortige Tankstellengelände und schnitt der jungen Frau den Weg ab. Als er auf sie einsprach, kam ein Mann vorbei und fragte, ob alles in Ordnung sei. Der Fremde erklärte ihm, dass die 17-Jährige und er Freunde seien, woraufhin der Mann weiter ging. Kurz darauf hielt der Täter die Gladbacherin am Arm fest, zog sie zu sich heran und küsste sie auf den Hals. Die junge Frau konnte sich losreißen und nach Hause flüchten, wo sie die Polizei informierte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte ganz kurze, blonde Haare und war rasiert. Der Mann sprach kein gutes Deutsch, er war aus Sicht der Geschädigten eher russischer Herkunft. Zur Tatzeit trug der Täter ein graues T-Shirt und eine kurze Hose.

Der Zeuge, der in der Nacht seine Hilfe angeboten hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. Weitere Zeugen melden sich bitte ebenfalls bei der Polizei. (gb)

