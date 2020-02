Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt +++

Oldenburg (ots)

Auf dem Gehweg der Auguststraße kam es am Mittwochvormittag zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Beide Unfallbeteiligte mussten mit Verletztungen im Krankenhaus behandelt werden.

Um 10.20 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Auguststraße in Fahrtrichtung Ofener Straße. Etwa in Höhe der Einmündung in die Haareneschstraße wollte ein 76-jähriger Radfahrer, der mit seinem Pedelec ebenfalls auf dem Gehweg in derselben Richtung unterwegs war, die 17-Jährige überholen. Nach Zeugenangaben scherte die Jugendliche in diesem Moment leicht nach links aus, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Radfahrer kam. Die Beteiligten stürzten vom Rad und wurden dabei leicht verletzt.

Zeugenhinweise nimmt der Unfalldienst der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (248321)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell