Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Polizei warnt vor Wechseltrickdieb++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen bat ein Trickdieb -in mindestens zwei Fällen- Senioren in der Westersteder Innenstadt darum, ihnen Geld zu wechseln. Als diese in ihren Geldbeuteln nach Münzgeld suchten, gelang es dem Täter - zunächst unbemerkt - Geldscheine der Geschädigten zu entwenden.

Die Polizei rät: Bleiben Sie bei aller Hilfsbereitschaft wachsam und verhindern Sie immer den direkten Blick in Ihre Geldbörse. Geben Sie niemals Ihre Geldbörse fürs Wechseln aus der Hand, schirmen Sie Ihre Geldbörse ab und verweigern sie jeglichen Griff in Ihr Portemonnaie. Halten Sie Fremde auf Abstand und lassen Sie sich von Unbekannten nicht bedrängen. Geschädigte sollten sich nicht scheuen, sofort die Polizei - auch über die Notrufnummer 110 - zu informieren.

